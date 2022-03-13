الرئيس بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الرئيس مسعود بارزاني والصدر اتفقا الأحد على تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن المزاعم الإيرانية بوجود مقرات إسرائيلية تم استهدافها في أربيل.

وذكر المكتب الإعلامي ان الصدر والرئيس بارزاني اتفقا على تشكيل لجنة تقصي الحقائق خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وتبنى الحرس الثوري الايراني اليوم الاحد، هجوم أربيل بشكل رسمي.

ويوم امس تم استهداف مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان بـ 12 صاروخا، ولم يسفر القصف عن خسائر بشرية بل اقتصر على الاضرار المادية فقط.