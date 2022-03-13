سیاسة

"أنا فخور بكم لأنكم لم تستسلموا وواصلتم بث برامجكم. بوركت سواعدكم"

"أنا فخور بكم لأنكم لم تستسلموا وواصلتم بث برامجكم. بوركت سواعدكم"
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kurdistan24.net
کوردستان كوردستان مسرور بارزاني قناة كوردستان24 هجوم أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 13 آذار (مارس) 2022، مؤسسة كوردستان24 التي تعرضت إلى أضرار بفعل الاعتداء الإرهابي.

وتجوّل رئيس الحكومة بين أروقة مبنى القناة، كذلك اطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها بسبب الهجوم الإرهابي.

ووجّه رئيس الحكومة شكره لكوادر القناة، وقال: "أشكركم جزيل الشكر، لقد شاهدتُ ما قمتم به، إذ لم تتوقف برامجكم، وجميعكم عاد إلى دوامه، وهذا بالطبع محل ثناء وتقدير، وما يهمنا أنكم بخير وسلامة".

وتابع رئيس الحكومة: "أنا فخور بكم، لأنكم لم تستسلموا، وواصلتم بث برامجكم.. بوركت سواعدكم".

وفي جزء آخر من جولته التفقدية، زار رئيس الحكومة المناطق المدنية الأخرى والأحياء السكنية المتضررة في أربيل، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بها بسبب الاعتداء الإرهابي.

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