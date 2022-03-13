الخارجية الأمريكية تدين هجوم أربيل وتؤكد دعمها لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الضربات الصاروخية التي انطلقت من إيران صوب مدينة أربيل فجر اليوم.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "كانت الضربات انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق"، مشيرة إلى عدم "تضرر أي منشآت أمريكية أو وقوع إصابات".

وجاء في البيان "ليس لدينا ما يشير إلى أن الهجوم كان موجهاً ضد الولايات المتحدة".

وقالت الخارجية الأمريكية إنه "يجب على إيران أن توقف هجماتها فوراً وأن تحترم سيادة العراق وأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق".

واختتمت الخارجية بيانها بالقول "تقف الولايات المتحدة مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك في إقليم كوردستان، وسوف تساعد شركائنا في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم".