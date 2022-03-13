سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

شدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي
مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني أنتوني بلينكن أربيل قصف أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 13 آذار (مارس) 2022، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في أربيل فجر الأحد.

واتفق الجانبان على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل.

وشكر رئيس الحكومة وزير الخارجية الأمريكي على تضامنه وإدانته الهجوم الإرهابي، داعياً الولايات المتحدة لتضافر الجهود وتقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان.

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