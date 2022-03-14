بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بـ "محاسبة" روسيا على أفعالها

أربيل (كوردستان 24)- قال البيت الأبيض اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي على التزامهما بمحاسبة روسيا بعد شن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

واشار البيت الأبيض الى أن الرئيسين أكدا أيضا على دعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العملية الروسية ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، طالب حلف الناتو فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، وهو الطلب الذي لم يستجب له الناتو حتى الآن بسبب مخاوف من التصعيد مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الاختيارية لبوتين".

وتستأنف كييف وموسكو، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، المفاوضات في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي توقيت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية على الرغم من المعارك المحتدمة.