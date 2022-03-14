في اتصال هاتفي.. بلينكن يؤكد تضامن بلاده مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تضامن بلاده مع العراق ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.

وجاء ذلك يوم الأحد، في اتصال هاتفي جرى بين بلينكن ورئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بحث فيه الجانبان الهجوم الإيراني والعلاقات الثنائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ان الكاظمي شدد خلال المحادثة على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، كما أكد أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات".

وأكد بلنكين "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته".