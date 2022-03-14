مصطفى الكاظمي يصل اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الاثنين 14 آذار مارس 2022، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي إلى أربيل على رأس وفد امني وعسكري رفيع المستوى.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في استقبال الكاظمي، مع عدد من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

ويضم الوفد المرافق للكاظمي، وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

ومن المقرر أن يزور الوفد المناطق التي تم استهدافها في هجوم اربيل.

وتعرضت عاصمة إقليم كوردستان أربيل، في وقت متأخر من ليلة السبت، لهجوم صاروخي تسبب بخسائر مادية فقط.