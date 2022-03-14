الرئيس بارزاني يجتمع مع الكاظمي في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أربيل.

ووصل الكاظمي إلى اربيل، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي ، ووزير الدفاع وجمعة عناد، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني، ومن المتقرر أن يتفقدوا المواقع التي تعرضت لأضرار إثر الهجوم الصاروخي.

وتعرضت عاصمة إقليم كوردستان أربيل، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، تسبب بخسائر مادية فقط.

ومن المقرر أن يزور الوفد المناطق التي تم استهدافها في هجوم اربيل.