سیاسة

الرئيس بارزاني يجتمع مع الكاظمي في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني مصطفى الكاظمي اربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أربيل.

ووصل الكاظمي إلى اربيل، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي ، ووزير الدفاع وجمعة عناد، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني، ومن المتقرر أن يتفقدوا المواقع التي تعرضت لأضرار إثر الهجوم الصاروخي.

وتعرضت عاصمة إقليم كوردستان أربيل، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، تسبب بخسائر مادية فقط.

ومن المقرر أن يزور الوفد المناطق التي تم استهدافها في هجوم اربيل.

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