سیاسة

الرئيس بارزاني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد يبحثان تداعيات هجوم اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الاتحاد الاوروبي اقليم كوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلة فاريولا، اليوم الاثنين، تداعيات الهجوم الصاروخي على اربيل.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لفاريولا في اربيل مع الوفد المرافق.

وخلال اللقاء، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الهجوم الصاروخي على أربيل، وجدد التأكيد على أن استقرار إقليم كوردستان والعراق له أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه على الصداقة بين الشعب الكوردي والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى ناقش اللقاء الوضع السياسي في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تداعيات الهجوم الصاروخي في أربيل والجهود المبذولة لتقويض الاستقرار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف