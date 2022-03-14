الرئيس بارزاني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد يبحثان تداعيات هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلة فاريولا، اليوم الاثنين، تداعيات الهجوم الصاروخي على اربيل.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لفاريولا في اربيل مع الوفد المرافق.

وخلال اللقاء، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الهجوم الصاروخي على أربيل، وجدد التأكيد على أن استقرار إقليم كوردستان والعراق له أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه على الصداقة بين الشعب الكوردي والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى ناقش اللقاء الوضع السياسي في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تداعيات الهجوم الصاروخي في أربيل والجهود المبذولة لتقويض الاستقرار.