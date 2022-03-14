سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي

"تمت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني مع الكاظمي
مسرور بارزاني مع الكاظمي
کوردستان مسرور بارزاني مصطفى الكاظمي أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 14 آذار (مارس) 2022، مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل، واتفق الجانبان على أنه انتهاك سافر على سيادة العراق.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن إقليم كوردستان يسعى دائماً لبناء علاقة ودية مع دول الجوار تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وأن الاعتداء على أربيل يمثل اعتداء على أمن العراق واستقراره.
وأشار رئيس الوزراء الاتحادي إلى أن الهجوم غير مقبول، وقال: "لا نريد أن تصبح الأراضي العراقية ساحة معركة لصراعات البلدان وخلافاتها".

وفي موضوع آخر من الاجتماع، تمت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، وتم التأكيد على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف