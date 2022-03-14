سیاسة

مسرور بارزاني ينأى بأربيل عن الصراع الدولي والكاظمي يدعو إيران لتقديم أدلة

مسرور بارزاني: لسنا طرفاً في أي صراع دولي ومؤسف أن يُزج منزل مدني بهذا الصراع
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي يتفقدان أروقة كوردستان 24 بعدما لحقت بها أضرار بفعل القصف الإيراني
مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي يتفقدان أروقة كوردستان 24 بعدما لحقت بها أضرار بفعل القصف الإيراني
کوردستان إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووفده المرافق، اليوم الاثنين 14 آذار (مارس) 2022، المواقع المتضررة من الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف أربيل، واطلعوا عن كثب على الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي أصاب المنازل السكنية ومؤسسة كوردستان24.

وفي كلمة له من موقع الحادث، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لرئيس الوزراء الاتحادي على زيارته لهذا الموقع، مبيناً في الوقت نفسه أن الزيارة إشارة مهمة للغاية على سيادة البلاد بصورة عامة والتأكيد على أن أمن إقليم كوردستان جزء من أمن الحكومة العراقية.

وثمّن رئيس الحكومة زيارة رئيس الوزراء الاتحادي، وقال إنها مهمة لكي يرى بنفسه بأن الموقع المستهدف لم يكن سوى مكان مدني لمواطن من أربيل، معرباً عن أسفه لتحوله إلى هدف للصراع الدولي، والذي ليس إقليم كوردستان ولا العراق جزءاً منه أو طرفاً فيه.

وأكد رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان دعت إلى تشكيل لجنة دولية لكي تتفقد هذا الموقع بهدف إطلاع الشعبين العراقي والإيراني والعالم بأسره بالحقيقة، مجدداً التأكيد بأن هذا الموقع ليس موقعاً عسكرياً تستخدمه دولة أخرى كما يُزعم، نافياً بذلك جميع الاتهامات التي تتحدث عكس ذلك.

وقال: "كل ما قيل بشأن هذا المكان لا أساس له من الصحة، ونحن لسنا طرفاً في أي صراع".

هذا وقال رئيس الوزراء الاتحادي إن القصف أمر مرفوض، داعياً إيران إلى تقديم ما لديها من أدلة دقيقة لا تكون مبنية على أساس الشكوك.

وأضاف "جئنا إلى أربيل لكي نقول إن بغداد حاضرة في أربيل كما أربيل حاضرة في بغداد".

كذلك أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي مع وفد عسكري وفني للتعاون مع حكومة الإقليم للوقوف على الحقائق ورفع تقرير بهذا الصدد.

إلى ذلك، قال الشيخ باز، وهو صاحب المنزل الذي تحوّل إلى أطلال بسبب القصف الصاروخي، إن منزله لم يكن يحوي سوى ذكريات عائلته وأرشيفها.

وتابع: "لقد اُستهدف منزلي بالصواريخ بهدف قتل كل من موجود فيه... ولم يتبق أي شيء من ذكرياتنا وأرشيفنا العائلي في هذا المنزل... كل شيء أصبح تحت الأنقاض".

6543
5432
5432
543
35432
432
423432
534
4324
5435
432432
543254
3453
543534
42342
54343
موضوعات ذات صلة
کوردستان

نيجيرفان بارزاني والكاظمي يعدّان هجوم أربيل اعتداءً يعرض استقرار كل العراق للخطر
  12 دقائق
کوردستان

العراق يمنع ظهور "أمير موسوي" بوسائل إعلامه لتحريضه على قصف أربيل
  55 دقائق
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
  19 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف