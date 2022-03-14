سیاسة

العراق يمنع ظهور "أمير موسوي" بوسائل إعلامه إثر تهديد أربيل بقصف جديد

في وقت سابق من اليوم زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المواقع المتضررة برفقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
author_image Kurdistan24 اربیل
الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي
الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي
کوردستان العراق أمير موسوي إيران أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية اليوم الاثنين منع ظهور الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي على وسائل الإعلام المحلية كافة.

وجاء قرار الهيئة بعد تحريض موسوي على قصف أربيل، مكرراً اتهامات بلاده لإقليم كوردستان باستضافة مقرات عسكرية إسرائيلية.

وبحسب القرار الذي اطلعت كوردستان 24 عليه فقد تقرر منع ظهور واستضافة (المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي) في وسائل الإعلام العراقية بسبب تصريحاته غير المسؤولة التي أطلقها عبر وسيلة إعلامية وتصريحه الذي مثّل تهديداً واضحاً للأمن الوطني والقومي العراقي.

وكان موسوي قد دعا في خلال استضافته في قناة العهد التلفزيونية إلى شن ضربات أخرى على أربيل، وذلك بعد يوم من قصف طال مناطق سكنية في المدينة.

وأشار قرار هيئة الإعلام والاتصالات إلى أن تصريحات موسوي تضر بـ"العلاقات الدبلوماسية" بين العراق وإيران لعدم "امتلاكه الصفة الرسمية".

وكانت وسائل إعلام عالمية ومحلية قد تفقدت الأماكن التي تعرضت إلى أضرار بالغة بما في ذلك المنزل الذي تحوّل إلى أطلال.

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المواقع المتضررة برفقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

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