سیاسة

نيجيرفان بارزاني والكاظمي يعدّان هجوم أربيل اعتداءً يعرض استقرار كل العراق للخطر

شدد الجانبان على العمل المشترك وعلى إعلان نتائج تحقيقات لجنة التحقيق المشتركة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الرأي العام
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نيجيرفان بارزاني مع مصطفى الكاظمي - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
نيجيرفان بارزاني مع مصطفى الكاظمي - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
کوردستان العراق مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين رئيس وزراء العراق الاتحادي مصطفى الكاظمي ووفداً رفيع المستوى مرافقاً له.

وخلال اجتماع، وإلى جانب التطورات السياسية والأمنية في العراق، تحدث الجانبان عن الهجوم الصاروخي الذي طال أربيل فجر أمس الأحد/ والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني فيما بعد مسؤوليته عن شن الهجوم.

وأكد الجانبان أن الهجوم تطور جدي وانتهاك صارخ لسيادة العراق واعتداء يعرض أمن وأمان واستقرار كل العراق للخطر.

وأكد رئيس الوزراء الاتحادي بأنهم ينظرون بقلق عميق إلى الهجوم، وقال "جئنا اليوم إلى أربيل لنكون إلى جانبكم ونحن هنا لمساندة إقليم كوردستان، وأمل أن يتم حل أي مشكلة، في حال وجودها، من خلال التفاهم".

وعن مبرر الهجوم والزعم بأن قاعدة إسرائيلية تم استهدافها، نفى نيجيرفان بارزاني وجود أي قاعدة إسرائيلية في إقليم كوردستان، عاداً هذه الشائعة حجة لا أساس لها.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على الكاظمي وعدّ زيارته مساندة وتعاطفاً مع إقليم كوردستان. كما أكد أن إقليم كوردستان كان دائماً وسيظل عامل استقرار، ويهتم بعلاقاته والعراق مع الدول المجاورة.

وشدد الجانبان على العمل المشترك وعلى إعلان نتائج تحقيقات لجنة التحقيق المشتركة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الرأي العام وجميع الأطراف المعنية.

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