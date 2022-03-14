روسيا تعلن وقف صادرات الحبوب لغاية أواخر حزيران المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة الروسية اليوم الاثنين عن تعليق صادرات القمح والشعير والذرة اعتباراً من يوم الثلاثاء حتى 30 حزيران يونيو المقبل.

وتعد روسيا أكبر مصًدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيسي في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارتي الزراعة والتجارة الروسيتين "أعدتا مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب الرئيسية من روسيا من 15 آذار مارس حتى 30 حزيران يونيو".

إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي في إن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10 بالمئة في 2022 بسبب الهجوم الروسي.