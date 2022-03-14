كوردستان.. دائرة العلاقات الخارجية تستدعي القنصل الإيراني للاحتجاج على هجوم أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استدعت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين القنصل الإيراني لدى أربيل، وذلك للاحتجاج على القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع مدنية في أربيل.

وقال مصدر في الدائرة لكوردستان 24، إن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي استدعى القنصل الإيراني لدى أربيل نصر الله رشنودي، وسلّمه مذكرة احتجاج على الهجمات الصاروخية الإيرانية على المراكز الإعلامية والمواقع المدنية في أربيل.

وجاء استدعاء القنصل الإيراني، بعدما شن الحرس الثوري الإيراني هجوماً بـ12 صاروخاً بالستياً على أربيل وهو ما ألحق أضراراً فادحة بممتلكات المدنيين ومؤسسة كوردستان24 الإعلامية.

وقبل ذلك، استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني إيرج مسجدي للاحتجاج على الاعتداء الصاروخي الذي استهدف مواقع مدنية في مدنية أربيل.

وكانت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قد اتفقتا على تشكيل لجنة تحقيقية لكشف الحقائق وتنفيذ الاتهامات والمزاعم الإيرانية.