سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الشريف علي بن الحسين

"نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني الشريف علي بن الحسين

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين 14 آذار (مارس) 2022، برحيل رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية والشخصية السياسية الوطنية الشريف علي بن الحسين، وإذ نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، فإننا ندعو الباري عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 آذار (مارس) 2022

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