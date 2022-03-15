أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، نجاح خروج نحو ألف عراقي من أوكرانيا باتجاه بولندا منذ بداية الأزمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية تتابع أحداث التصعيد في أوكرانيا، وما يتعلق من الأمر بالجالية والبالغ عددهم 5537 مواطناً عراقياَ من بينهم ما يقرب من 450 طالباً يتوزعون على 37 جامعة".

وأضاف أن "الوزارة أصدرت بياناً الشهر الماضي حثت فيه الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها، حيث بادرت السفارة العراقية بتوجيه من وزير الخارجية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الجالية، فضلاً عن مخاطبة 37 جامعة وإمكانية منح إجازات للطلبة العراقيين، بالإضافة إلى الايعاز لسفارات العراق في هنغاريا ورومانيا وبولندا من أجل تخصيص أرقام ساخنة".

وتابع أن "المتابعة والتنسيق مع الصليب الاحمر وسفارات العراق في بلدان جوار أوكرانيا أثمر عن نجاح الوزارة في تسهيل خروج نحو الف عراقي باتجاه بولندا وتوجه قسم منهم إلى هنغاريا ورومانيا".

واشار إلى أن "الوزارة عملت على منح سمات الدخول للمتزوجين من أوكرانيات للسفر خارج أوكرانيا مع أبنائهن لآباء عراقيين"

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، استمرار جهودها لإجلاء العراقيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين في مغادرتها، على خلفية الحرب الروسية التي اندلعت قبل نحو أسبوعين.

ويُقدَّر عدد أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا بأكثر من 5500 شخص، من بينهم مئات الطلاب، علماً أنّ ثمّة رجالاً عراقيين سبق أن تزوّجوا نساءً أوكرانيات وكوّنوا أسراً هناك.