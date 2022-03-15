سیاسة

البنتاغون: تعثر تقدم القوات الروسية رغم استمرار القصف

author_image سوار أحمد
العالم البنتاغون روسيا اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- افاد تقييم صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعثر تقدم القوات الروسية على مدار أيام رغم القصف المستمر.

وذكر تقييم الوزارة أن القوات الروسية لم تحقق التفوق الجوي ولا السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ليلا بعد قصف روسي بالمدفعية الثقيلة أثناء النهار وسط استعدادات من قبل سكان العاصمة لحصار محتمل.

ورجح مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نهاية الحرب في مايو/ أيار المقبل عندما تستنزف موارد روسيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ولكن المسؤول الأوكراني لم يقدم أدلة تدعم ما ذهب إليه.

وذكرت الحكومة الأوكرانية إن أربعة آلاف شخص تم إجلاؤهم من مدن المواجهة عبر سبعة ممرات إنسانية.

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