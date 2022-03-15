انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في بعض مناطق الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان اعلنت فيه توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وبحسب البيان فإن الطقس اليوم الثلاثاء سيكون مابين غائم وغائم جزئيا، مع وجود رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليوم غد الاربعاء، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات، مع احتمال تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.