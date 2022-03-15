وفد من البرلمان العراقي يتفقد المناطق التي تعرضت للقصف في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، الى عاصمة اقليم كوردستان، اربيل بهدف تفقد المناطق التي تضررت بفعل الهجوم الصاروخي الذي طال اربيل يوم السبت الماضي.

ويضم الوفد كلا من نائبي رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله وعدد من اعضاء البرلمان العراقي.

وكان في استقبال الوفد في مطار أربيل الدولي، نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي ونائب محافظ أربيل.

وتهدف الزيارة لتفقد المناطق التي تم استهدافها من قبل ايران في الهجوم الصاروخي الذي شنته على اربيل، والذي طال مناطق مدينة ومنازل للمواطنين.

وقال حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي إنه زار أربيل للاطلاع على حقائق وأسباب الهجوم.

واضاف "نحن نحقق في القضية بطريقة ميدانية، ونؤكد أن استهداف اي جزء من العراق هو استهداف لكل العراق، والبرلمان الحالي مختلف ويولي أهمية كبيرة لجميع الشعوب العراقية".

واكد الزاملي انه سيتم رفع التوصيات الى مجلس النواب العراقي يعد انتهاء التحقيقات.