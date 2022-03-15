"فرانس برس" لكوردستان 24: قلوبنا معكم ومستمرون بدعمكم

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وكالة فرانس برس الإعلامية يوم الاثنين، رسالة دعم إلى فضائية "كوردستان 24" بعد أن ألحقت ضربة صاروخية إيرانية أضرارا كبيرة بمبنى مقرها.

وكتب رئيس تحرير وكالة فرانس برس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو بيدل، في رسالة إلى المدير العام لكوردستان 24 محمد حاجي كريم "لقد شعرنا بالحزن عندما علمنا أن مبانيكم تضررت بشدة في الضربات الصاروخية التي وقعت على أربيل".

وأضاف بيدل "نتمنى لكم السلامة وقلوبنا معكم، وثقوا بأن دعمنا لكم سيستمر".

وعلى الرغم من سقوط 12 صاروخا باليستيا بالقرب من كوردستان 24 في وقت مبكر من يوم الأحد، مما تسبب في أضرار جسيمة للمبنى في الأجهزة والمعدات، إلا أن المؤسسة الإعلامية لم تتوقف عن تغطيتها واستمرت في تقديم نشراتها الإخبارية.

وزار رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الموقع المستهدف بالصواريخ.

ومن خلال بيان، طمأنت كوردستان 24 جمهورها على الفور بأنها ستواصل تغطيتها كما كانت من قبل، مؤكدة إنه حتى "الصواريخ لا يمكن أن توقفنا".