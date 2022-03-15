مجلس الوزراء العراقي يوافق على إرسال 200 مليار دينار إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء الموافقة على إرسال 200 مليار دينار إلى أربيل لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

واتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قراره خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسبما أفاد مصدر مسؤول.

وقال مدير مكتب العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد بختيار حاجي حمد لكوردستان 24، إن "مجلس الوزراء العراقي اتخذ في اجتماع اليوم قراراً بإرسال 200 مليار دينار من المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان".

وأضاف أن المبلغ سيصل إلى إقليم كوردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة.