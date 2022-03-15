سیاسة

وفد الكنائس الكلدانية والسريانية والآشورية يتفقد كوردستان24 بعد الهجوم الصاروخي

اطلع الوفد الزائر عن كثب عن حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة الإعلامية
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جانب من زيارة الوفد المطراني إلى قناة كوردستان24
جانب من زيارة الوفد المطراني إلى قناة كوردستان24
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أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من المطارنة الكنائس الكلدانية والسريانية والآشورية في إقليم كوردستان وكركوك والموصل مبنى مؤسسة كوردستان24، وذلك بعد يومين من الهجوم الصاروخي الذي ألحق أضراراً مادية بالغة في مناطق مدنية ومراكز إعلامية في أربيل.

وتجوّل الوفد بين أروقة المحطة التلفزيونية، واطلع عن كثب عن حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة الإعلامية، كذلك أبدى دعمه الكامل لعملها في صون قيم التعايش السلمي بين مجتمع كوردستان.

الوفد الزائر يتجول بين أروقة قناة كوردستان24

وتطرق الوفد خلال زيارته إلى التجربة الناجحة للتعايش بين الأديان في إقليم كوردستان والذي عدّه المكان الوحيد في العراق والمنطقة الذي يعيش فيه المسيحيون بسلام ووئام وبكامل حقوقهم.

الوفد داخل أحد استوديهات كوردستان24

وتألف الوفد من مطران الكنيسة الكلدانية في أربيل المطران مار بشار متي وردة، وراعي أبرشية حدياب - أربيل وسائر إقليم كوردستان للسريان الكاثوليك المطران مار ناتنائيل نزار، ورئيس أبرشية السريان الأرثودوكس في الموصل وكركوك وإقليم كوردستان المطران مار نيقوديموس داوود متى شرف.

كذلك ضم الوفد الزائر أسقف أربيل وتوابعها والمعاون البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية المطران مار أبرس يوخنا، بالإضافة إلى وزير النقل والاتصالات وممثل المكون الآشوري الكلداني في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان آنو جوهر.

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