المغرب يدين "الهجوم الإرهابي الآثم" على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أدان المغرب بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل وألحق أضراراً بالغة في مناطق سكنية ومراكز إعلامية.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخاً بعيدة المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة في قناة كوردستان 24.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان إن "المملكة المغربية بشدة تدين الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق من داخل الأراضي الإيرانية، وتعتبره انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أراضيه واعتداء على مواطنيه".

وجدد المغرب تضامنه مع العراق "في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة أياً كان مصدرها"، وأكد دعمه الكامل "لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية لصون سيادة العراق وسلامة وأمن مواطنيه".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيقية لتفنيد ما تقوله طهران بأن الموقع المستهدف "مركز عسكري إسرائيلي".

وتفقدت الموقع كبريات وسائل الإعلام وعدد من كبار المسؤولين في كوردستان والعراق ولم يعثروا على ما يشير إلى أن المنزل كان مركزاً عسكرياً.