بينهم ريبر أحمد.. البرلمان العراقي ينشر أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي مساء اليوم الثلاثاء لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن بينهم مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد.

وقال مجلس النواب في بيان إن 45 مرشحاً تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد خمسة أشخاص لشمولهم إما بإجراءات قانون المساءلة والعدالة أو لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

وأضاف البيان أن 40 مرشحاً استوفوا لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

1 خالد صديق عزيز محمد

2 فيصل محسن عبود صياد الكلابي

3 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي

4 حسين احمد هاشم وداعة الصافي

5 احمد موح عمران شبين الربيعي

6 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7 صباح صالح سعيد عبدال الملكا

8 كاظم خضير عباس حسن داوغنة

9 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان

10 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

11 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

12 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

13 حسين محسن علوان حسين الحسني

14 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

15 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

16 برهم احمد صالح احمد

17 ثائر غانم محمد علي العثمان

18 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

19 خديجة خدايخش اسد قلاوس

20 جبار حسن جاسم عبود

21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22 رعد خضير دفاك صايل الجنابي

23 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

24 ريبر احمد خالد زبير

25 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

26 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

27 جمال كبسون حميد عباس

28 احمد خليل خضير خليل كاخوري

29 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

30 احمد ساجت هاشم حسن العامري

31 محمد عبيد جدوع عبد الله

32 علي عبد حمد داود

33 عمر احمد كريم حسن به رزنجي

34 فائزة جبار محمد باباخان

35 سعد جميل ناصر مراد الفيلي

36 علي عباس رسن سنيد الكرعاني

37 طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه امين

38 فتحية فتح الله حسن كاكةي

39 خالد مصطفى حسين شريف

40 عبد العزيز احمد محمد خلف الجبوري