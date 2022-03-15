زيباري: إيران كذبت مرتين بشأن قصف أربيل ومسجدي بحاجة لدورة دبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء إن إيران كذبت مرتين بشأن روايتها إزاء القصف الصاروخي على أربيل.

وكتب زيباري على حسابه الرسمي في موقع تويتر قائلاً إن "الرواية الإيرانية للقصف الإيراني لأربيل بدأت تتغير! فبعد قصف المدنيين في أربيل قالوا استهدفنا مركزاً للموساد الإسرائيلي في أربيل رداً على مقتل قيادين من فيلق القدس في سوريا! وكذبوا!".

ومضى يقول "ثم غيروا (الإيرانيين) القصة الى استهداف مقر للحرس الثوري في 14 شباط في كرمانشاه انطلاقا من أربيل! فكذبوا ثانية!".

كما كتب زيباري منشوراً على صفحته في فيسبوك قائلاً "سعادة سفير الجمهورية الإسلامية من كربلاء المقدسة يعلنها بأن قصف أربيل لا علاقة له بسيادة العراق".

وتابع "اعتقد بأنه (السفير) بحاجة إلى الدخول في دورة دبلوماسية وقانونية في القانون الدولي والعلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول. وهل هذا الموقف بداية لمزيد من التصعيد وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بدل من التصدي لإسرائيل في سوريا ولبنان وغزة الجريحة؟"

وقال "هذا المنطق معكوس راساً على عقب ولا تستطيع أن تعلقن اللامعقول سعادة السيد إيرج مسجدي الملم والمطلع عن كثب للعلاقات الإيرانية- العراقية والعلاقات التاريخية الكردية الإيرانية".