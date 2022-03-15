الجنرال هانيرمزي.. "ضابط قُتل بقصف أربيل" يتصدر ترند العراق

أربيل (كوردستان 24)- كثيراً ما يلجأ الناشطون العراقيون إلى صورة الممثل المصري الشهير هاني رمزي تعبيراً عن السخرية واستبعاد تحقيق الوعود التي يقطعها المسؤولون العراقيون، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر وفيسبوك.

واستقبل العراقيون الروايات الإيرانية بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل بسخرية واسعة، لدرجة أن بعضهم تلاعب بحروف أسماء فنانين ومشاهير عرب بطريقة تشبه في لفظها الأسماء الإسرائيلية، ومنها "الجنرال الإسرائيلي هانيرمزي" إشارة إلى هاني رمزي.

اسرائيل تعلن الحداد ثلاثة ايام بعد تأكيدها مقتل الجنرال الصهيو،ني #هانيرمزي بقصف طار وكره في محافظة اربيل بصواريخ الفاتح الايرانية وهذه صور حصرية وخاصة للجنرال الإسرائيلي هاني رمزي #قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/mziLiseC1k — العبيدية 🇮🇶 (@zzssaa_kk) March 15, 2022

وسارعت وسائل إعلام محلية موالية لإيران بنقل المزحة دون تدقيقها، إذ تلقفتها قناة النجباء الفضائية ونشرتها كـ"خبر صحيح" على منصاتها الرقمية.

ومثل قناة النجباء التابعة لفصيل النجباء المسلح، تبنى صحفيون وناشطون الرواية الساخرة ونشروها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أن تصدر "هانيرمزي" ترند العراق، سارع الناشطون وقناة النجباء الفضائية ووسائل إعلام أخرى بحذف المنشورات والتغريدات.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣بهايم بالمطلق..صارلي نص ساعة اضحك على التغريدة …كان شرحت للمتابعين غير العراقيين ،شنو يعني مصطلح(هاني رمزي بالعراقي)حتى يضحكون على البهايم😆😆😆😆 https://t.co/lLejTlDHQd — Naz Najar (@NazJaf4) March 15, 2022

وسخر الناشط منهل المرشدي من إعلان إيران وحلفائها مقتل "ضباط إسرائيليين" بعد قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في أربيل، بالقول "عاجل. إسرائيل تعلن عن وفاة الجنرال الإسرائيلي هانيرمزي متأثراً بجراحه نتيجة القصف الإيراني على أربيل".

قناة عراقية تابعة لإيران تقول بأن هنالك ضابط اسرائيلي قتل في القصف الإيراني على أربيل واسمه هاني رمزي 😂😂😂😂😂😂



واسم القناة النجباء 😂 pic.twitter.com/DUDuEZJlw0 — حُر داريّا (@AR2011B) March 15, 2022

بدوره أعرب الإعلامي الساخر أحمد البشير عن أسفه بعد أن حذفت قناة النجباء خبر مقتل "هانيرمزي"، إلا أنه وضع لقطة عن التغريدة.

مسحوها حرامات

يلله هياتها pic.twitter.com/QQW2GtSgca — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) March 15, 2022

برأيكم كيف سيكون الرد الاسرائيلي على ايران بعد نجاح طهران في قتل احد اخطر ضباط الموساد بالقصف على اربيل؟

صورة للضابط الذي تم قتله باربيل #هانيرمزي حسب مصادر قريبة من الموساد pic.twitter.com/vNqPbtUlUe — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 15, 2022

ثم تداول نشطاء عشرات الصور والتعليقات الساخرة بعد اندفاع وسائل الإعلام في نشر المزحة وكأنها خبراً دقيقاً بشأن مقتل "الجنرال هانيرمزي".

صورة حصرية للجنرال الصهيوني “هانيرمزي” الذي قتل نتيجة القصف الايراني الدقيق على مقرات الموساد في اربيل. pic.twitter.com/m5lB3ow5uT — Alwasity Asia (@Asiaalwasity7) March 15, 2022

ولم تقف موجة السخرية عند هذا الحد، بل أن الفنان المصري هاني رمزي دخل بنفسه على الخط، وقال ساخراً إن الضابط الإسرائيلي المقتول هو "أبو العربي" وليس "هانيرمزي".

وكان الناشطون قد وضعوا صورة للفنان المصري عن فيلم "السيد أبو العربي وصل"، وهو فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2005، ومن إخراج محسن أحمد وتأليف طارق عبد الجليل من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وصلاح عبد الله وطلعت زكريا ووحيد سيف.