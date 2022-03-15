سیاسة

الجنرال هانيرمزي.. "ضابط قُتل بقصف أربيل" يتصدر ترند العراق

تلقفتها قناة النجباء الفضائية ونشرتها على منصاتها الرقمية
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القصف الذي طال منطقة مدنية بأربيل (يمين) مع صورة للممثل المصري الشهير هاني رمزي
القصف الذي طال منطقة مدنية بأربيل (يمين) مع صورة للممثل المصري الشهير هاني رمزي
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أربيل (كوردستان 24)- كثيراً ما يلجأ الناشطون العراقيون إلى صورة الممثل المصري الشهير هاني رمزي تعبيراً عن السخرية واستبعاد تحقيق الوعود التي يقطعها المسؤولون العراقيون، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر وفيسبوك.

واستقبل العراقيون الروايات الإيرانية بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل بسخرية واسعة، لدرجة أن بعضهم تلاعب بحروف أسماء فنانين ومشاهير عرب بطريقة تشبه في لفظها الأسماء الإسرائيلية، ومنها "الجنرال الإسرائيلي هانيرمزي" إشارة إلى هاني رمزي.

وسارعت وسائل إعلام محلية موالية لإيران بنقل المزحة دون تدقيقها، إذ تلقفتها قناة النجباء الفضائية ونشرتها كـ"خبر صحيح" على منصاتها الرقمية.

نشرت قناة النجباء الخبر الساخر على منصاتها الرقمية ظناً منها أنه خبر صحيح!
نشرت قناة النجباء الخبر الساخر على منصاتها الرقمية ظناً منها أنه خبر صحيح!

ومثل قناة النجباء التابعة لفصيل النجباء المسلح، تبنى صحفيون وناشطون الرواية الساخرة ونشروها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أن تصدر "هانيرمزي" ترند العراق، سارع الناشطون وقناة النجباء الفضائية ووسائل إعلام أخرى بحذف المنشورات والتغريدات.

وسخر الناشط منهل المرشدي من إعلان إيران وحلفائها مقتل "ضباط إسرائيليين" بعد قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في أربيل، بالقول "عاجل. إسرائيل تعلن عن وفاة الجنرال الإسرائيلي هانيرمزي متأثراً بجراحه نتيجة القصف الإيراني على أربيل".

بدوره أعرب الإعلامي الساخر أحمد البشير عن أسفه بعد أن حذفت قناة النجباء خبر مقتل "هانيرمزي"، إلا أنه وضع لقطة عن التغريدة.

ثم تداول نشطاء عشرات الصور والتعليقات الساخرة بعد اندفاع وسائل الإعلام في نشر المزحة وكأنها خبراً دقيقاً بشأن مقتل "الجنرال هانيرمزي".

ولم تقف موجة السخرية عند هذا الحد، بل أن الفنان المصري هاني رمزي دخل بنفسه على الخط، وقال ساخراً إن الضابط الإسرائيلي المقتول هو "أبو العربي" وليس "هانيرمزي".

وكان الناشطون قد وضعوا صورة للفنان المصري عن فيلم "السيد أبو العربي وصل"، وهو فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2005، ومن إخراج محسن أحمد وتأليف طارق عبد الجليل من بطولة هاني رمزي ومنة شلبي وصلاح عبد الله وطلعت زكريا ووحيد سيف.

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