شاخوان عبد الله: سيتم إحياء نوروز في كركوك بكل حرية

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، انه سيتم إحياء عيد نوروز في كركوك وكافة المناطق العراقية بكل حرية.

وتأتي تصريحات عبد الله بعد قرار لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، يقضي فيه بتحديد ثلاث ساعات فقط للاحتفال بعيد نوروز في كركوك.

وقال الجبوري بحسب كتاب رسمي، إنه وجه القوات الامنية الاتحادية بتأمين الاحتفالات، دون السماح بشعارات قومية، أو فعاليات مستقبلاً.

وقال شاخوان عبد الله في بيان، "بعد صدرو الكتاب من قبل القائم بأعمال محافظ كركوك، بشأن تحديد وقت الاحتفال بعيد نوروز في محافظة كركوك تواصلت مباشرة مع رئاسة البرلمان لوضع حد لهذا القرار المخالف للدستور والقوانين".

واضاف "وأؤكد انه لا يمكن لأي شخص أو حزب أو جهة منع احتفال نوروز او اي احتفال قومي أو ديني أو وضع إطار له".

واضاف "أؤكد للجميع أن عيد نوروز في كركوك وجميع مدن العراق الأخرى سيتم إحياؤه بحرية وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن حماية المحتفلين".

واشار عبد الله الى انه سيعمد الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا، مؤكد ان "منع المناسبات الوطنية والدينية انتهى بسقوط الديكتاتورية".