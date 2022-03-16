سیاسة

الرئيس بارزاني: إرادة شعبنا أقوى من الأسلحة الكيميائية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني حلبجة الذكرى 34

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، ان إرادة شعب كوردستان أقوى من الأسلحة الكيميائية.

ونشر الرئيس بارزاني على موقع تويتر، في الذكرى 34 للقصف الكيميائي على مدينة حلبجة، ان "ما بقي على قيد الحياة بعد القصف الكيماوي على حلبجة كان حماسة الكورد للحرية".

واضاف "في الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه الجريمة التي لا توصف، نؤكد أن إرادة شعبنا أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية والطائرات المقاتلة والصواريخ".

وتحل اليوم الأربعاء الذكرى 34 على الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة من قبل النظام العراقي السابق، والذي تسبب خلال دقائق، بمقتل أكثر من 5 الاف شخص معظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وآلاف المصابين، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.

 

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