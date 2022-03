الرئيس بارزاني: إرادة شعبنا أقوى من الأسلحة الكيميائية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، ان إرادة شعب كوردستان أقوى من الأسلحة الكيميائية.

ونشر الرئيس بارزاني على موقع تويتر، في الذكرى 34 للقصف الكيميائي على مدينة حلبجة، ان "ما بقي على قيد الحياة بعد القصف الكيماوي على حلبجة كان حماسة الكورد للحرية".

واضاف "في الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه الجريمة التي لا توصف، نؤكد أن إرادة شعبنا أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية والطائرات المقاتلة والصواريخ".

وتحل اليوم الأربعاء الذكرى 34 على الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة من قبل النظام العراقي السابق، والذي تسبب خلال دقائق، بمقتل أكثر من 5 الاف شخص معظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وآلاف المصابين، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.

What remained alive following the chemical bombardment of Halabja was the Kurds' zest for liberty. On the 34th anniversary of this unspeakable crime, we solemnly reiterate that the will of our people is much stronger than chemical weapons, fighter aircrafts and missiles.