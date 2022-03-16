رئيس حكومة الإقليم يوجه بصرف المستحقات المالية للمعلمين بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، بصرف المستحقات المالية للمعلمين في محافظة دهوك.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة "بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني الى محافظة دهوك في الأيام الماضية، كان أحد مطالب المواطنين الموجهة إلى رئيس الوزراء هو مسألة تأخير الاستحقاقات المالية للمعلمين في حدود محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة".

واضاف "وقد تم صرف هذه الاستحقاقات في جميع محافظات الاقليم، إلا دهوك وزاخو حيث لم يتم صرف المستحقات المالية للأشهر الرابع والخامس والسادس من العام الماضي".

وتابع "وبناء على توجيه من رئيس الوزراء، سيتم صرف هذه الأموال على جزئين، الجزء الاول يتم صرفه قبل نوروز، والثاني سيتم صرفه في أوائل شهر نيسان أبريل، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صرف الاستحقاقات المالية للمعلمين شهريا وعدم تأخيرها."