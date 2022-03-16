بينها مطالب محافظة حلبجة.. مجلس وزراء كوردستان يناقش حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- ناقش مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، عدة مواضيع من ضمنها مطالب ومقترحات المواطنين في محافظة حلبجة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة برئاسة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم في بيان ان اجتماع مجلس الوزراء سيناقش المواضيع التالية:

- الوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواح الشهداء واحياء الذكرى الـ34 لجريمة الابادة الجماعية وقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في 16/3/1988، تحت شعار (فقط بالاعمار تُعالج جروح حلبجة)، وطرح مطالب ومقترحات محافظة حلبجة.

- مناقشة موضوع الهجوم الصاروخي الذي طال مدينة اربيل في صبيحة يوم 13/3/2022، وتفقد الاماكن التي تعرضت للقصف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزيارة رئيس الوزراء الاتحادي والوفد المرافق له الى اربيل في يوم 14/3/2022.

- الايعاز للوزارات والمؤسسات التابعة لحكومة الاقليم وكل وفق تخصصه، لتحمل مسؤولية الرد ومعالجة مشاكل ومستلزمات المواطنين في اقليم كوردستان، لان توفير تلك المستلزمات من مسؤوليتها وليس مسؤوليات مجلس الوزراء فقط.