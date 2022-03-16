سیاسة

واشنطن.. حدث عن "العدالة والمساءلة" حول مذبحة حلبجة

وقف المواطنون في أنحاء إقليم كوردستان دقيقة صمت وذلك حداداً يوم الأربعاء على ضحايا حلبجة
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جانب من مراسم إحياء ذكرى قصف حلبجة بالكيماوي – صورة: كوردستان 24
جانب من مراسم إحياء ذكرى قصف حلبجة بالكيماوي – صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان حلبجة واشنطن ممثلية حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى الولايات المتحدة حدثاً عبر الإنترنت حول "العدالة والمساءلة" عن الهجوم الكيماوي ضد حلبجة عام 1988.

ويقام الحدث برعاية إعلامية من كوردستان24 ويشارك فيه عدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنيفر غافيتو والسيناتور كريس فان هولين.

وذكرت ممثلة حكومة إقليم كوردستان لدى واشنطن بيان سامي عبد الرحمن أن محافظ حلبجة آزاد توفيق سيشارك في الحدث إلى جانب المحام الأمريكي في مجال حقوق الإنسان غافريل مايرون المدعي العام الهولندي سيمون مينكس.

وينطلق الحدث في الساعة السادسة مساءً بتوقيت أربيل.

ويحيي إقليم كوردستان في هذه الأثناء الذكرى الرابعة والثلاثين للهجوم الكيماوي على حلبجة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة آلاف مدني بينهم نساء وأطفال.

وقف المواطنون في أنحاء إقليم كوردستان دقيقة صمت وذلك حداداً يوم الأربعاء على ضحايا حلبجة.

وكان قصف حلبجة بالكيماوي من ضمن التهم الموجهة إلى رئيس النظام السابق صدام حسين ورموزه خلال محاكمتهم بعد عام 2003. وحكم على صدام بالإعدام ونفذ الحكم ضده عام 2006 بعد إدانته بمذبحة الدجيل التي قُتل فيها أكثر من 140 شيعياً بعد محاولة اغتيال فاشلة.

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