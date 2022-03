واشنطن.. حدث عن "العدالة والمساءلة" حول مذبحة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى الولايات المتحدة حدثاً عبر الإنترنت حول "العدالة والمساءلة" عن الهجوم الكيماوي ضد حلبجة عام 1988.

ويقام الحدث برعاية إعلامية من كوردستان24 ويشارك فيه عدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنيفر غافيتو والسيناتور كريس فان هولين.

وذكرت ممثلة حكومة إقليم كوردستان لدى واشنطن بيان سامي عبد الرحمن أن محافظ حلبجة آزاد توفيق سيشارك في الحدث إلى جانب المحام الأمريكي في مجال حقوق الإنسان غافريل مايرون المدعي العام الهولندي سيمون مينكس.

وينطلق الحدث في الساعة السادسة مساءً بتوقيت أربيل.

Register Now!



LIVE WEBINAR: Commemorating the 34th Anniversary of Halabja Genocide.



Today, March 16, 2022 at 11 am EST -- 6 pm Erbil



