سیاسة

بغداد.. لجنة التحقيق بهجوم أربيل تجتمع غداً بحضور وزير داخلية كوردستان

سيحضر الاجتماع رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية إقليم كردستان السيد ريبر أحمد
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان اللجنة النيابية لجنة تقصي الحقائق

أربيل (كوردستان 24)- قررت لجنة تقصي الحقائق النيابية الاتحادية عقد اجتماع يوم غد للتحقيق في القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل فجر الأحد الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي سيترأس يوم غد "اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في أربيل".

وسيحضر الاجتماع، الذي يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً، رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية إقليم كردستان السيد ريبر أحمد.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخاً بعيدة المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة في قناة كوردستان 24.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان بشدة الاعتداء على مواطني أربيل ودعا لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس وزراء كوردستان يدين بشدة الاعتداء على مواطني أربيل ويدعو لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق
  1 ساعة
کوردستان

واشنطن.. حدث عن "العدالة والمساءلة" حول مذبحة حلبجة
  1 ساعة
کوردستان

الكاظمي: حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف