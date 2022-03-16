بغداد.. لجنة التحقيق بهجوم أربيل تجتمع غداً بحضور وزير داخلية كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت لجنة تقصي الحقائق النيابية الاتحادية عقد اجتماع يوم غد للتحقيق في القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل فجر الأحد الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي سيترأس يوم غد "اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في أربيل".

وسيحضر الاجتماع، الذي يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً، رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية إقليم كردستان السيد ريبر أحمد.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخاً بعيدة المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة في قناة كوردستان 24.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان بشدة الاعتداء على مواطني أربيل ودعا لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.