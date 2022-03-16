أمن

إقليم كوردستان يسلّم بغداد عنصرين "نشطين" من داعش اُعتقلا في أربيل

سبق أن أشاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق الجيد مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان
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سلمت مديرية مكافحة الإرهاب العنصرين إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
سلمت مديرية مكافحة الإرهاب العنصرين إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
کوردستان إقليم كوردستان العراق جهاز مكافحة الإرهاب داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء تسليم عنصرين ينتميان لتنظيم داعش كانا قد اُعتقلا في أربيل.

وقالت المديرية في بيان، إن الإرهابيين الاثنين هما "حسن فلاح فرحان مجول" و"مرتضى لطيف مشرف مجول"، مشيرة إلى أنهما كانا من العناصر النشطة في تنظيم داعش.

وأشارت إلى أن الإرهابيين اُعتقلا في مدينة أربيل، مبيناً أنهما مطلوبان من قبل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وتم تسليمهما إليه بناء على طلبه وبأمر قضائي.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مطلع الشهر الجاري اعتقال أحد المطلوبين الهاربين من قبضة العدالة، وذلك بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في أربيل.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن اعتقال خمسة من عناصر داعش بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في أربيل.

كذلك أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في أربيل في الآونة الأخيرة تسليم عنصرين ينتميان لتنظيم داعش إلى محكمة التحقيق في محافظة نينوى.

وسبق أن أشاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق الجيد مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في تعقب عناصر داعش واعتقالهم.

وكان إقليم كوردستان قد شدد مراراً على أهمية التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد لملاحقة عناصر داعش وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

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