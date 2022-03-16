مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 16 آذار (مارس) 2022، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينغ.

وخلال الاتصال الهاتفي، تم التباحث حول الاعتداء الصاروخي على أربيل، ووصفه الجانبان بأنه انتهاك سافر للسيادة العراقية.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الجهود المتواصلة مع الحكومة الاتحادية لمواجهة حملات التضليل والافتراءات التي تُستخدم ذريعةً لشن الهجمات المتكررة على إقليم كوردستان، داعياً المملكة المتحدة إلى دعم أربيل وبغداد في هذا الصدد.

هذا وجددت الوزيرة ميلينغ تأكيدها على وقوف بلادها إلى جانب شعب إقليم كوردستان، كذلك أعربت عن دعمها التام لأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

كذلك اتفق الجانبان للبقاء على اتصال وثيق.