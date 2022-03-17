لجنة تقصي الحقائق النيابية الاتحادية تبدأ اجتماعاً بخصوص الهجوم الصاروخي على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- ترأس النائب لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم الخميس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بخصوص الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل،

وحضر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله ورؤساء الكتل النيابية بالأضافة إلى وزير داخلية إقليم كوردستان السيد ريبر أحمد بدعوة من قبل الزاملي لخوض اجتماع لتقصي الحقائق بشأن القصف على أربيل.

في بداية الاجتماع شكر الزاملي استجابة وزير داخلية الإقليم لحضوره في البرلمان

وذكر أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق وطلب من ريبر أحمد تقديم تقرير مكتوب بشأن استهداف أربيل

وأضاف "موقفنا مع إيران إيجابي ولكن السيادة خط أحمر"

وأوضح الزاملي، أن "لجنة التحقيق باستهداف أربيل سوف تستضيف وكيل وزير الخارجية المسؤول عن الملف الإيراني".

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني أمطر مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخ بعيد المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة بقناة كوردستان 24.

وأدان مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الاربعاء بشدة الاعتداء على مواطني أربيل ودعا لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.