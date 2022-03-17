كييف تتهم موسكو بنقل أسلحة ومرتزقة من سوريا للقتال في اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت الاستخبارات الأوكرانية، موسكو بنقل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة من سوريا لتعزيز قواتها في الحرب على أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إقرار الكرملين خطة لنشر آلاف "المتطوعين" القادمين من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا.

وبحسب ما أفادت الاستخبارات الأوكرانية فإن هناك مخططا لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا وبيلاروسيا لدعم الحرب على أوكرانيا.

وأضافت أنه تم بالفعل نقل 150 مرتزقا سوريا أول أمس الثلاثاء من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي إن موسكو تنشر مرتزقة سوريين خلال الحرب، تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 16 ألف "متطوع" في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع الانفصاليين المدعومين من روسيا بمنطقة دونباس (شرقي أوكرانيا).