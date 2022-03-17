سیاسة

الكاظمي والقائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد يناقشان أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا

author_image سوار أحمد
العراق الكاظمي العراق اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والقائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، اليوم الخميس، أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا.

واستقبل الكاظمي، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق إليكسندر بورفجينكوف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.

وعبر الكاظمي عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب والتعديات المرفوضة على المنشآت المدنية، لذلك فهو يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وتم مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي.

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