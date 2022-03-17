ريبر أحمد: طالبنا بتحقيق دولي شامل في هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الخميس، انه طالب مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق دولي شامل في الهجوم الصاروخي على أربيل.

وجاء حديث ريبر أحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة تقصي الحقائق حاكم الزاملي، في بغداد.

وقال ريبر احمد "طالبنا ونطالب مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق شامل بمشاركة عراقية وعربية ودولية وكذلك بمشاركة الاخوة في ايران في حقيقة الادعاءات الإيرانية".

واكد احمد خلال حديثه ان السيادة العراقية واحدة ولا تتجزأ، مشيرا الى ان الاعتداء على أي مدينة عراقية في إقليم كوردستان او في وسط العراق او جنوبه، اعتداء على العراق برمته.

وأشار احمد الى ان تحقيقات إقليم كوردستان وكذلك مشاهدات وفد مجلس النواب العراقي التي زارت الإقليم قبل أيام وتفقدت المنطقة التي تم استهدافها، وتوصلت الى ان المكان يعود لمواطن معروف في بغداد قبل ان يكون معروفا في إقليم كوردستان، وهو منزل يملكه شخص له علاقات مع مستثمرين عراقيين.

وترأس النائب لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم الخميس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بخصوص الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، حيث تمت استضافة وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر احمد.

وقال الزاملي ان "لجنة التحقيق باستهداف أربيل سوف تستضيف وكيل وزير الخارجية المسؤول عن الملف الإيراني"، مضيفا ان "موقفنا مع إيران إيجابي ولكن السيادة خط أحمر"

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني أمطر مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخ بعيد المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة بقناة كوردستان 24.

وأدان مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الاربعاء بشدة الاعتداء على مواطني أربيل ودعا لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.