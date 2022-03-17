كوردستان24 توجه رسالة شكر: دعمكم يزيدنا إصرارا على مواصلة رسالتنا الإعلامية

أربيل (كوردستان 24)- وجهت قناة كوردستان 24 اليوم الخميس في بيان، رسالة شكر لكافة الشخصيات والوفود من الحكومة أو من خارجها التي أبدت دعمها للقناة على اثر الهجوم الصاروخي على أربيل والذي تسبب بأضرار مادية جسيمة للقناة في الأجهزة والمعدات.

وجاء في البيان "بعد الهجوم الصاروخي على أربيل يوم 12/13 آذار مارس 2022، والذي أصاب أهدافا مدنية وتسبب بأضرار مادية كبيرة لفضائية كوردستان 24، لمسنا حماسا ودعما كبيرين من قبل المواطنين ووسائل الإعلام من الأجزاء الأربعة لكوردستان، ولاقينا منهم التعاطف والتأييد".

وتابع "بداية.. فإن الزيارة الميدانية التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمدتنا بالأمل ودعمتنا بشكل كبير، وكذلك زيارة السيد مصطفى الكاظمي والوفد المرافق من الحكومة الاتحادية، والأمين العام للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعدد من الوزراء ونواب برلمان إقليم كوردستان، ومجلس النواب العراقي، ومحافظ أربيل والأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان والعراق عموما، والموفدون وقناصل الدول في أربيل، وكذلك سفراء الدول في بغداد والمؤسسات والنقابات والمنظمات الحرفية، والمواطنين والمؤسسات الإعلامية والأكاديميين في إقليم كوردستان والوكالات الإعلامية الدولية ووفد المطرانية الأكارم والشخصيات الدينية والاجتماعية من داخل الإقليم أو من خارجه، والكتاب والصحفيين والفنانين في كوردستان، وكذلك كافة الإعلاميين الذين ساهموا في تغطية الهجوم وكل السادة الذين قاموا بتغطية الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبروا عن تعاطفهم ودعمهم، نوجه لهم جميعا جزيل الشكر وقد أمدنا دعمهم بالروح المعنوية والإصرار على الاستمرار في نقل وإيصال رسالتنا الإعلامية الى المتلقين".

إدارة مؤسسة كوردستان 24

17/3/2022