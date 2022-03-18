سیاسة

واشنطن تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - الصورة لرويترز
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - الصورة لرويترز
العالم امريكا روسيا جراءم حرب

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الهجمات الروسية على مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".

وقال بلينكن -في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس- إن استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب، مؤكدا أن الإجراءات القانونية للتوصل إلى مثل هذا الاتهام الرسمي لا تزال جارية.

وأضاف بلينكن أن "خبراءنا يوثقون ويفحصون جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا"، فيما تعهد بمشاركة ثمار هذا العمل مع التحقيقات الدولية الهادفة إلى "محاسبة المسؤولين".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، بأنه "مجرم حرب"، وهو اتهام اعتبرته موسكو "لا يغتفر".

من جهة اخرى حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع -في إعلان مشترك الخميس- من أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون أمام القضاء الدولي.

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