سیاسة

الجيش العراقي يبحث تطوير القدرات العسكرية مع حلف شمال الأطلسي

author_image سوار أحمد
العراق الجيش العراقي الناتو تطوير القدرات

أربيل (كوردستان 24)- بحث مسؤولون من الجيش العراقي وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد مواصلة تطوير القدرات العسكرية للقوات العسكرية العراقية.

والتقى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، الفريق مايكل لوليسغارد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، في بغداد، حيث بحثا التعاون الثنائي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية.

وذكر البيان أن المسؤولين اتفقا على "استمرار التعاون" فيما يتعلق بتطوير قدرات الجيش العراقي بتوجيه وتدريب من قوات حلف شمال الأطلسي.

كما ناقشا تقديم "الدعم اللوجستي" للجيش وكذلك دعم الأجهزة الأمنية على "جميع المستويات".

وبناء على طلب الحكومة العراقية، حافظ حلف شمال الأطلسي على وجوده في العراق منذ عام 2018 ويوفر التدريب والتوجيه وبناء القدرات للقوات المسلحة العراقية.

وحلف شمال الأطلسي هو جزء من التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، الذي تشكل في عام 2014، لمساعدة بغداد وأربيل في مكافحة تهديدات داعش.

وتم توسيع مهمة المنظمة إلى العراق في عام 2021 بناء على طلب من الحكومة، وتوسيع دورها الاستشاري وبرامجها التدريبية لقوات الأمن.

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