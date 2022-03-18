سیاسة

إصابة فتى بجروح بانفجار لغم في بلدة كفري

وقع الانفجار قرب ناحية سرقلة، حسبما أفاد مصدر محلي
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تم إبطال مفعول لغمين آخرين في المنطقة
تم إبطال مفعول لغمين آخرين في المنطقة
کوردستان العراق كفري كرميان كوردستان ألغام

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجروح إثر انفجار لغم في بلدة كفري ضمن إدارة كرميان في إقليم كوردستان.

ووقع الانفجار قرب ناحية سرقلة، حسبما أفاد مصدر محلي، مشيراً إلى أن الوضع الصحي للصبي مستقر.

وقالت مؤسسة إزالة التابعة لحكومة إقليم كوردستان في بيان، إن مديرها العام في منطقة كرميان برفقة كادره وصلوا إلى مكان الحادث.

وبعد تمشيط المنطقة، تم إبطال مفعول لغمين آخرين مضادين للأفراد.

وتعود معظم الألغام غير المنفجرة إلى عهد النظام العراقي السابق الذي زرع الملايين منها إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

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