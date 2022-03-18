إصابة فتى بجروح بانفجار لغم في بلدة كفري

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجروح إثر انفجار لغم في بلدة كفري ضمن إدارة كرميان في إقليم كوردستان.

ووقع الانفجار قرب ناحية سرقلة، حسبما أفاد مصدر محلي، مشيراً إلى أن الوضع الصحي للصبي مستقر.

وقالت مؤسسة إزالة التابعة لحكومة إقليم كوردستان في بيان، إن مديرها العام في منطقة كرميان برفقة كادره وصلوا إلى مكان الحادث.

وبعد تمشيط المنطقة، تم إبطال مفعول لغمين آخرين مضادين للأفراد.

وتعود معظم الألغام غير المنفجرة إلى عهد النظام العراقي السابق الذي زرع الملايين منها إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.