سیاسة

مفوضية اللاجئين ترصد تراجعاً في أعداد الفارين من أوكرانيا

قد يرتفع مرة أخرى إذا امتد القتال إلى غرب البلاد
author_image Kurdistan24 اربیل
العالم أوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن عدد الذين يعبرون الحدود هرباً من الحرب في أوكرانيا تراجع في الأيام الأخيرة، لكنه قد يرتفع مرة أخرى إذا امتد القتال إلى غرب البلاد.

وقال المسؤول في المفوضية ماثيو سالتمارش في إفادة للصحفيين "نشهد تباطؤاً عاماً"، موضحاً أن دفء الطقس قد يكون عاملاً مساهماً في ذلك.

واضاف أن أعداد العابرين يومياً إلى بولندا، البلد الذي يستقبل معظم الوافدين، تراجعت بنحو النصف نزولاً من ذروتها التي بلغت حوالي 100 ألف يومياً.

وفي المجمل تقول وكالات الأمم المتحدة إن 3.27 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط فبراير، فيما نزح مليونان داخليا.

وفر الكثير من هؤلاء من مدن محاصرة في شرق البلاد إلى مدينة لفيف الغربية، التي نجت من العنف إلى حد كبير حتى الآن.

وقال سالتمارش "إذا حدث بالفعل تصعيد في لفيف، فهناك خطر من تجدد الحركة باتجاه الحدود".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

دبلوماسي بريطاني: لندن تعمل مع أربيل وبغداد على تحسين أوضاع الأقليات
  1 ساعة
العالم

دول البلطيق الثلاث تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس
  1 ساعة
العالم

اليورو يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي منذ ستة أسابيع
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف