مفوضية اللاجئين ترصد تراجعاً في أعداد الفارين من أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن عدد الذين يعبرون الحدود هرباً من الحرب في أوكرانيا تراجع في الأيام الأخيرة، لكنه قد يرتفع مرة أخرى إذا امتد القتال إلى غرب البلاد.

وقال المسؤول في المفوضية ماثيو سالتمارش في إفادة للصحفيين "نشهد تباطؤاً عاماً"، موضحاً أن دفء الطقس قد يكون عاملاً مساهماً في ذلك.

واضاف أن أعداد العابرين يومياً إلى بولندا، البلد الذي يستقبل معظم الوافدين، تراجعت بنحو النصف نزولاً من ذروتها التي بلغت حوالي 100 ألف يومياً.

وفي المجمل تقول وكالات الأمم المتحدة إن 3.27 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط فبراير، فيما نزح مليونان داخليا.

وفر الكثير من هؤلاء من مدن محاصرة في شرق البلاد إلى مدينة لفيف الغربية، التي نجت من العنف إلى حد كبير حتى الآن.

وقال سالتمارش "إذا حدث بالفعل تصعيد في لفيف، فهناك خطر من تجدد الحركة باتجاه الحدود".