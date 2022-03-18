دبلوماسي بريطاني: لندن تعمل مع أربيل وبغداد على تحسين أوضاع الأقليات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت زيارة إلى معبد لالش في قضاء شيخان بمحافظة دهوك للقاء كبار المسؤولين الإيزيديين.

وقال هانت في حديث لكوردستان 24، إن الزيارة نظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً العام للمملكة المتحدة في أربيل، ديفيد هانت أن قضايا المرأة والسلام والأمن "جزء لا يتجزأ" من أنشطة بلاده في العراق.

وتابع "زيارتي أكدت هذه الرسالة"، مشيراً إلى لقائه الناجيات من فظائع داعش للاستماع إلى تجربتهم وتقديم الدعم البريطاني لهن.

وأضاف هانت أن المملكة المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز برنامج حرية الدين والمعتقد وتحسين أوضاع الأقليات الدينية.

ومضى يقول "ساهمنا لغاية الآن بمبلغ 31 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساهمة في استعادة الخدمات الحيوية في جميع أنحاء مناطق العراق التي تم تحريرها من داعش".

وقال إن المملكة المتحدة التزمت بمبلغ 272 مليون جنيه إسترليني كدعم إنساني للعراق منذ عام 2014 "مما يوفر شريان حياة حيوياً من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية ومياه الشرب للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، وبضمنهم الذين نزحوا من ديارهم ولا سيما الايزيديين والمسيحيين".