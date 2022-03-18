شي يبلغ بايدن: وقف حرب أوكرانيا "أولوية قصوى"

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وقال شي لبايدن في مكالمة عبر الفيديو "الأولويات القصوى الآن هي مواصلة الحوار والمفاوضات وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع حدوث أزمة إنسانية ووقف القتال وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

وأضاف شي أنه يتعين على جميع الأطراف دعم الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشكل مشترك بينما يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إجراء محادثات مع روسيا لحل "جوهر" الأزمة الأوكرانية وتبديد المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.