البيشمركة تبحث مع قائد القوات الفرنسية تعزيز التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- استقبل قائد المحور السادس لقوات البيشمركة سيروان بارزاني قائد القوات الفرنسية في العراق وسوريا الكولونيل ماثيو لبحث محاربة الإرهاب.

وكتب بارزاني على صفحته في فيسبوك "في مقر المحور وبحضور مسؤول وحدة الثمانين وقائد قوات الزيرفاني عقدنا اجتماعاً مع الكولونيل ماثيو قائد القوات الفرنسية في سوريا والعراق ووفد مرافق له بغية تحقيق تنسيق وتعاون اكبر والعمل المشترك لمواجهة جيوب وبقايا داعش التي لا زالت تشكل تهديدا على الأمن والاستقرار".

وأضاف أنه "تم التأكيد على استمرار عملية الإصلاح لوزارة شؤون البيشمركة والتنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، استقبل سيروان بارزاني العديد من الوفود العسكرية ضمن التحالف الدولي عند مقر المحور السادس للبيشمركة في مخمور لبحث سبل التصدي لداعش وتعزيز التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف.