أمريكا تطالب إيران بالوفاء بالتزاماتها بشأن الإفراج عن عالم بيئة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن أي شيء أقل من الإفراج عن عالم البيئة الأمريكي الإيراني مراد طهباز الذي أعيد في وقت سابق إلى سجن إيراني سيُعتبر خرقا لالتزامات طهران.

ونقلت وكالة رويترز عن شقيقة مراد طهباز القول إن شقيقها الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا أعيد إلى السجن اليوم الجمعة بعد الإفراج عنه بإذن يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن لندن تأمل عودة طهباز إلى بيته "في الساعات المقبلة".