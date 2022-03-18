فؤاد حسين يبحث مع نظيره الليتواني تطورات الحرب الأوكرانية - الروسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس آخر التطورات في الحرب الأوكرانية - الروسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين من وزير خارجية ليتوانيا، حسبما ذكر بيان للخارجية العراقية.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.

وعبر حسين عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، ووقف القتال وبما يحفظ الأمن في المنطقة وشعوبها.

كما ناقش الوزيران موضوع العراقيين طالبي اللجوء في ليتوانيا وكيفية التعامل مع هذه الحالة الإنسانية، وتسوية أوضاعهم.

من جانبه عرض وزير الخارجية الليتواني وجهة نظر حكومته حول الحرب الدائرة وتداعياتها السياسية، والاقتصادية والإنسانية.