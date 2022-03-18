سیاسة

الأسد يزور الإمارات في أول زيارة لبلد عربي منذ الصراع

الأسد التقى أيضاً بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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الاسد مع حاكم دبي
الاسد مع حاكم دبي
الشرق الاوسط الإمارات الأسد دبي أبوظبي بشار الأسد سوريا

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس السوري بشار الأسد بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي اليوم الجمعة وذلك في أول زيارة له لبلد عربي منذ الحرب السورية التي اندلعت عام 2011.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى أيضاً بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية علاوة على الدعم السياسي والإنساني لسوريا وشعبها بغية الوصول إلى حل سلمي لكل التحديات التي تواجه البلاد.

واللقاء هو أحدث حلقة في سلسلة مبادرات دبلوماسية تشير إلى تحول في الشرق الأوسط يشهد إحياء عدد من الدول العربية علاقاتها مع الأسد.

وقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

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